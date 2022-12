Zelensky prijst militairen bij bezoek aan Bachmoet

De Oekraïense president Zelensky heeft een bezoek gebracht aan de Oost-Oekraïense stad Bachmoet, waar de oorlog de afgelopen weken op zijn hevigst was. Rusland probeert sinds de zomer de stad in de regio Donetsk in handen te krijgen, maar stuit op felle weerstand van de Oekraïners.

Het is niet duidelijk hoe Zelensky naar Bachmoet is gereisd. De stad ligt zo'n 600 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Kiev. Zelensky had er een ontmoeting met militairen, ging met hen op de foto en deelde medailles uit.

"Oekraïne is trots op jullie. Ik ben trots op jullie", schrijft Zelensky op Telegram. "Met jullie dapperheid tonen jullie aan dat we zullen volhouden en dat we wat van ons is niet zullen opgeven. Veel dank voor jullie moed, weerstand en kracht bij het afslaan van aanvallen van de vijand."

Bachmoet heeft beperkte strategische waarde. Toch is het Russische leger erop gebrand om de stad te veroveren, tot nu toe zonder succes maar met enorm verlies van manschappen. Het innemen van de stad is vooral een prestigekwestie geworden, zei een onderzoeker van Clingendael twee weken geleden tegen de NOS.

Terwijl Zelensky de militairen bezoekt, zijn er voortdurend zware beschietingen te horen: