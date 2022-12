Marechausseecommandant Leijtens directeur Europese grenswacht Frontex

De Nederlander Hans Leijtens is benoemd tot de directeur van het Europese grensbewakingsagentschap Frontex. De raad van bestuur van Frontex koos hem uit een shortlist van drie kandidaten die waren aangedragen door de Europese Commissie op basis van advies van het Europees Parlement.

Leijtens is nu nog commandant van de Koninklijke Marechaussee. Eerder had hij leidinggevende functies op het ministerie van Binnenlandse Zaken en was hij onder meer directeur-generaal bij de Belastingdienst. Leijtens zal zo snel mogelijk beginnen als directeur van Frontex, meldt het agentschap in een verklaring.

Pushbacks

Frontex moest op zoek naar een nieuwe uitvoerend directeur, nadat de vorige topman in april dit jaar was opgestapt. Fabrice Leggeri legde zijn taken neer na langdurige kritiek op Frontex vanwege de zogenoemde pushbacks.

De organisatie was betrokken bij het met geweld terugsturen van migranten als die de buitengrenzen van de Europese Unie probeerden over te steken, zoals in Griekenland. Dat is in strijd met de Europese regels voor migratie.

Leggeri lag vanwege die problemen al langer onder vuur. Eind 2020 vroegen Europarlementariërs al om zijn vertrek, nadat berichten over de illegale pushbacks zich opstapelden. Personeel keek meermaals weg of was deed zelfs actief mee met het terugsturen van asielzoekers op zee tussen Griekenland en Turkije.

Begin deze maand werd nog uit onderzoek door Europese media duidelijk dat de grenspolitie migranten in het geheim vasthoudt in onder meer kooien, afgesloten bestelbussen en containers.

Taken uitgebreid

Het Europese grensagentschap bestaat sinds 2004 en telt duizenden grenswachten die ook wapens mogen dragen.

In eerste instantie was de organisatie opgericht om de migratiestromen in Europa in goede banen te leiden, maar vanwege het toenemende aantal vluchtelingen werd het takenpakket in 2016 uitgebreid. Sinds dat jaar ondersteunt het agentschap Europese lidstaten bij het bewaken van de buitengrenzen en het bestrijden van mensenhandel.