KLM doet onderzoek na meldingen grensoverschrijdend gedrag oud-piloot

KLM laat verder onderzoek doen naar grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie na meldingen over mogelijke misdragingen van een oud-piloot.

Naar aanleiding van die meldingen heeft KLM onderzoek laten doen door een extern bureau, schrijft NH Nieuws. "De eerste terugkoppelingen uit dit onderzoek geven aanleiding om verder te onderzoeken of er meer vergelijkbare zaken van (ernstig) grensoverschrijdend gedrag zouden kunnen zijn in de organisatie", meldt de maatschappij in een verklaring. KLM zegt tegen de regionale omroep met ontzetting te hebben kennisgenomen van de meldingen.

Alle piloten en cabinemedewerkers van zowel KLM als dochteronderneming KLM Cityhopper zijn opgeroepen zich te melden als ze slachtoffer zijn geweest van de oud-piloot.

Waaraan de voormalige vlieger zich schuldig aan zou hebben gemaakt, is niet bekend.