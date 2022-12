Nog een ex-topman ABN Amro verdachte in strafzaak witwassen

Oud-bestuursvoorzitter Kees van Dijkhuizen van ABN Amro wordt verdacht in het onderzoek naar overtredingen van de antiwitwaswet bij de bank, schrijft het FD. Tot april 2020 was van Dijkhuizen ceo van ABN Amro.

Een medewerker van NauthaDutilh, het kantoor dat van Dijkhuizen vertegenwoordigt, bevestigt de berichtgeving van het FD. Het Openbaar Ministerie (OM) wil geen namen noemen, maar zegt wel dat er een vierde verdachte aan het onderzoek is toegevoegd.

Er waren al drie verdachten bekend in de zaak: Gerrit Zalm, Chris Vogelzang en Joop Wijn.

Niet op tijd gemeld

Vorig jaar trof ABN Amro een schikking met het OM voor 480 miljoen euro omdat de bank onvoldoende zou hebben gedaan om witwassen te voorkomen. Daarna besloot het Openbaar Ministerie om te onderzoeken of drie oud-bestuurders strafbare feiten hebben gepleegd. Kees van Dijkhuizen is nu dus aan dat rijtje toegevoegd.

Het OM begon al in 2019 een onderzoek naar ABN Amro. Volgens justitie had de bank structureel ongebruikelijke transacties niet of niet op tijd gemeld. Ook zouden onder meer cliënten onvoldoende zijn onderzocht.

ING en Rabobank

Het toezicht op witwassen heeft ook andere banken in de problemen gebracht. Eerder deze maand begon het OM een strafzaak tegen Rabobank in een witwasonderzoek. In 2018 moest ING 775 miljoen euro betalen, een record.

Banken hebben de afgelopen jaren wel hun controles opgevoerd, maar zijn hier soms zo veel tijd aan kwijt dat andere activiteiten eronder lijden. Zo kunnen stichtingen en verenigingen bij ING tijdelijk geen bankrekening meer aanvragen, omdat de bank te druk is met het controleren van nieuwe en bestaande klanten op mogelijke witwaspraktijken.