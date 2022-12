Celstraffen tot dertig jaar voor vergismoord in Beuningen

Na uitgebreid onderzoek liet de politie in februari 2021 weten geen enkel motief voor de moord te kunnen vinden. "Alles bij elkaar is het voor ons aannemelijk dat het om een vergissing ging. We gaan uit van een persoonsverwisseling", zei een woordvoerder destijds.

Op 6 juli 2020 werd Kiliçsoy in het centrum van Beuningen 's ochtends rond 08.30 uur vanuit een gestolen auto onder vuur genomen door twee gemaskerde mannen.

Tegen Jomairo D. was levenslang geëist, hij krijgt een celstraf van dertig jaar. De 29-jarige D. wordt gezien als de organisator en regisseur van de vergismoord. Tegen vijf medeverdachten waren celstraffen van 20 tot 28 jaar geëist. Zij kregen 5 tot 26 jaar opgelegd.

De rechtbank in Gelderland heeft zes verdachten celstraffen van vijf tot dertig jaar opgelegd voor de moord op de 49-jarige Mehmet Kiliçsoy.

In januari 2021 werden de eerste twee verdachten voor de moord op de klusjesman in Nijmegen aangehouden, twee maanden later volgden nog drie aanhoudingen. Een zesde verdachte meldde zichzelf bij de politie nadat er beelden van hem waren getoond bij verschillende televisieprogramma's.

Meer op zijn kerfstok

De zes mannen hadden volgens de rechtbank allemaal een andere rol bij de moord. D. - die de hoogste straf opgelegd heeft gekregen van de zes- heeft bovendien nog meer op zijn kerfstok.

De hoofdverdachte is door de rechtbank ook veroordeeld voor betrokkenheid bij een poging tot moord in Tienhoven, waar in 2020 een chalet werd beschoten met een automatisch vuurwapen. Achteraf bleek het verkeerde huis beschoten te zijn, waarbij een onschuldig gezin slachtoffer werd. Een kogel raakte de schouder van een man.

Uit versleutelde gesprekken is gebleken dat D. dit allemaal aanstuurde. Met het oog daarop legde de rechtbank hem de hoogst mogelijke gevangenisstraf op, op levenslang na.