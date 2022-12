China naarstig op zoek naar ziekenhuisbedden voor coronapatiënten

Volgens officiële cijfers overleden afgelopen etmaal in de hoofdstad Peking maar vijf mensen aan de gevolgen van het coronavirus, maar deskundigen zeggen dat het werkelijke aantal sterfgevallen veel hoger is. Met name buiten de steden zou sprake zijn van onderrapportage.

In steden in heel China zijn ziekenhuizen naarstig op zoek naar bedden om coronapatiënten te kunnen opnemen. Doordat veel coronamaatregelen onlangs zijn losgelaten, kunnen ziekenhuizen de toestroom van nieuwe patiënten niet aan. Vandaag werd duidelijk dat Hongkong ook een fors aantal maatregelen los wil laten.

Lange rijen met bezorgers in Peking vanwege de toenemende coronabesmettingen in het land. China kampt momenteel met een tekort aan vaccins, coronatests en medicijnen zoals ibuprofen. - NOS

Ook wordt gewezen op onderzoek van Reuters-journalisten, waaruit vorige week al naar voren kwam dat mortuaria in Peking overuren draaien. Op beelden was te zien dat daarvoor lange rijen met auto's stonden te wachten.

De uitbraak is in Peking, Shanghai en Guangzhou momenteel het hevigst, maar lijkt zich als een olievlek te verspreiden. In steden worden in rap tempo speciale klinieken ingericht waar patiënten die nog niet ernstig ziek zijn behandeld kunnen worden.

Veel maatregelen werden begin deze maand losgelaten na een golf van ongekende protesten. In de zuidelijke stad Guiyang wordt mensen met milde covid-symptomen inmiddels gevraagd om gewoon naar hun werk te gaan, een totale ommezwaai ten opzichte van het eerdere covidbeleid.

China kampt momenteel met een tekort aan vaccins, coronatests en medicijnen zoals ibuprofen. Deskundigen houden er rekening mee dat de komende maanden zo'n 60 procent van de Chinese bevolking besmet raakt met het virus, omgerekend 10 procent van de wereldbevolking. Gevreesd wordt bovendien dat de uitbraak niet tot China beperkt zal blijven, maar ook elders in de wereld weer tot opleving van het virus zal leiden.

VS wil helpen

Een zegsman van het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft gezegd dat Washington bereid is China te helpen waar nodig, om te voorkomen dat het verder uit de hand loopt. Zo hebben westerse landen bijvoorbeeld aangeboden om 'bijgewerkte' Pfizer-vaccins te leveren. Dat vaccin is aangepast aan de omikronvariant.

Westerse deskundigen hameren er daarnaast op dat het van belang is dat China gegevens deelt, zodat er zicht gehouden kan worden op nieuwe varianten.

De corona-uitbraak had overigens ook consequenties op de Chinese beurzen en de vrees is dat er ook effecten zullen zijn voor de economie elders in de wereld. Peking zegt dat het loslaten van de maatregelen op lange termijn juist gunstig zal zijn voor de Chinese economie.