1,5 jaar cel voor bedenkers grootschalige mestfraude

Drie mannen zijn voor grootschalige mestfraude door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot celstraffen van anderhalf jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Volgens de rechter hebben ze boeren geholpen bij het op papier wegwerken van hun mestoverschotten.

Ze hebben zich volgens de rechtbank schuldig gemaakt aan deelname aan een criminele organisatie. Een vierde bestuurder kreeg een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden opgelegd. De bestuurders mogen verder drie jaar lang geen advieswerk meer doen voor agrarische bedrijven.

De vier mannen tussen de 47 en 59 jaar werkten bij een adviesbureau in Limburg voor boeren, met zo'n 1800 klanten een van de grootste agrarische adviesbureaus van Nederland. De bestuurders zochten samen met boerenbedrijven naar manieren om te veel uitgereden mest op papier te laten verdwijnen. In 2017, 2018 en 2019 werden er diverse documenten vervalst.

In een geval werd er bijvoorbeeld met data gesjoemeld in overleg met een van de adviseurs, in een ander geval werd op een bouwtekening de inhoudsmaat van een mestsilo aangepast. Ook werd er creatief omgegaan met ongebruikte percelen, die werden opgegeven alsof ze in gebruik waren met het doel meer mest te kunnen uitrijden. Daarbij werd geen rekening gehouden met de schade aan het milieu, benadrukt de rechtbank.

'Bedrijfscultuur gecreëerd'

Volgens de rechtbank zijn veel van de zaken bewezen. Uit onder meer interne e-mails blijkt dat het adviesbureau de randen van de wet opzocht en daar regelmatig overheen ging.

De wetsovertredingen waren zo stelselmatig dat er volgens de rechtbank sprake was van een criminele organisatie, hoewel de werkzaamheden van het adviesbureau niet louter crimineel waren. "Er is over de loop van vele jaren een bedrijfscultuur gecreëerd. Er wordt meegedacht met de klant, maar niet gericht op het naleven van de wet- en regelgeving. Het meedenken met de klant betekende het overtreden van de wet door middel van valsheid in geschrifte."

Ook een aantal agrarische bedrijven kreeg straffen te horen voor valsheid in geschrifte of het overtreden van de meststoffenwetgeving. De meeste kregen een boete van enkele duizenden euro's. Het adviesbureau kreeg een boete van 400.000 euro, waarvan 200.000 euro voorwaardelijk.