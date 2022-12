FM-frequenties commerciële radio volgend jaar definitief herverdeeld

De landelijke FM-frequenties voor commerciële radio worden volgend jaar definitief opnieuw verdeeld. Volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven is een uitspraak van de Rotterdamse rechtbank in juli over dit onderwerp op basis van de juiste gronden genomen.

De rechter bepaalde toen dat de landelijke FM-frequenties voor commerciële radiozenders opnieuw verdeeld moeten worden. De zaak was aangespannen door KINK, een zender die zelf geen FM-frequentie heeft. Volgens het college is er geen reden om van die uitspraak af te wijken.

Een deel van de schaarse ruimte op de FM-band is bestemd voor de publieke omroep. Daarnaast is er ruimte voor negen commerciële zenders. De laatste veiling was in 2003. Toen zouden de vergunningen acht jaar geldig zijn, maar de licenties werden twee keer verlengd. Een nieuwe herverdeling werd vorig jaar voor drie jaar uitgesteld, vanwege corona. Dat was tot ergernis van KINK, dat een rechtszaak erover won.

Maximaal drie vergunningen per bedrijf

De herverdeling gaat hoe dan ook leiden tot veranderingen. Nu heeft Talpa, de eigenaar van Radio 10, 538, Sky Radio en Radio Veronica, vier FM-vergunningen in handen. Minister Adriaansens van Economische Zaken heeft echter besloten dat bedrijven nog maximaal drie vergunningen mogen hebben.

Aan de vergunningen worden verder nauwelijks eisen gesteld. Slechts twee zogeheten 'kavels' krijgen eisen mee: een kavel moet voor nieuws en actualiteiten zijn, een ander kavel voor Nederlandstalige muziek.

Het is de bedoeling dat de frequenties op 1 september volgend jaar opnieuw verdeeld zijn. Hoewel de digitale radiovariant DAB+ in opmars is en in de meeste nieuwe auto's ook te ontvangen is, blijft FM de meest gebruikte manier om radio te luisteren.