'Verdachte Europarlementariër legt gedeeltelijke bekentenis af'

De voormalige vicevoorzitter van het Europees Parlement, de Griekse Eva Kaili, heeft een gedeeltelijke bekentenis afgelegd in het grote corruptieonderzoek dat tegen haar en anderen in Brussel loopt. Dat schrijven journalisten van de Belgische media Le Soir en Knack en de Italiaanse krant La Repubblica op basis van documenten uit het strafrechtelijk onderzoek.

Volgens de media heeft Kaili tegenover onderzoeksrechter Michel Claise toegegeven dat ze haar vader vroeg om contant geld te verbergen. De vader van Kaili werd 9 december aangehouden in een Brussels hotel in het bezit van een koffer met stapels bankbiljetten ter waarde van honderdduizenden euro's.

'Panzeri had de leiding'

Kaili's partner Francesco Giorgi heeft ook al een bekennende verklaring afgelegd, meldden dezelfde media vorige week. Hij zou hebben erkend dat hij het geld beheerde. De leiding zou in handen zijn geweest van de voormalige Europarlementariër Antonio Panzeri uit Italië, voor wie Giorgi lang werkte. De steekpenningen zouden afkomstig zijn uit Qatar en uit Marokko, die het EU-beleid ermee wilden beïnvloeden.

Ook Kaili zelf zou over de banden met de Italiaanse oud-politicus hebben verklaard: "Ze zegt dat ze via het verleden wist van de activiteiten van haar man met de heer Panzeri, en dat koffers met cash geld door haar flat passeerden", citeert Knack uit een verslag van de onderzoeksrechter.

De advocaat van Kaili reageert tegenover de media verbolgen dat die de documenten hebben kunnen inzien. Hij noemt het spreken over een gedeeltelijke bekentenis een "bevooroordeelde interpretatie".

De 44-jarige Griekse zit sinds 9 december in de cel. Ze moet overmorgen voor de rechter komen, die besluit of ze langer in voorarrest blijft zitten.