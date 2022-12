Politie doet opnieuw grote vuurwerkvondst over de Duitse grens

De politie heeft in Duitsland opnieuw een grote hoeveelheid zwaar vuurwerk in beslag genomen, dat bestemd was voor de Nederlandse markt. Het gaat naar schatting om 250.000 kilo.

Het vuurwerk lag opgeslagen in bunkers op een voormalig militair complex in Ochtrup, vlak over de grens bij Enschede. Volgens de politie was het vuurwerk bedoeld voor illegale verkoop aan Nederlandse particulieren.

Er zijn twee mensen aangehouden. "De verdachten probeerden de regels te omzeilen door te vragen om een Kamer van Koophandel-inschrijving en te doen alsof er sprake is van professionele handel", zegt officier van justitie Danielle van Ieperen.

In werkelijkheid waren de afnemers geen professionals, maar "huisvaders en illegale handelaars". De verdachten zouden het hele jaar zwaar en gevaarlijk vuurwerk hebben aangeboden dat zowel in Nederland als in Duitsland niet is toegestaan.

Ze deden dat via een website, waarna het vuurwerk kon worden opgehaald bij winkels net over de grens in Duitsland. De winkelvoorraad is in beslag genomen.

Volgens de politie zijn er doorzoekingen bij de verdachten in Den Haag, Enschede en Haaksbergen. Ook in Duitsland zijn invallen geweest in vier vuurwerkwinkels, een afhaalpunt en twee adressen van bedrijven van de verdachten.