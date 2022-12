Tuchtcollege veroordeelt huisartsen Vlissingen na dood jongen (13)

Twee huisartsen in Vlissingen zijn door het medisch tuchtcollege veroordeeld na de dood van een gehandicapte jongen in mei 2021. De ene huisarts krijgt een waarschuwing, de ander is berispt. Ze kunnen hun beroep blijven uitoefenen.

De zaak draait om een 13-jarige jongen, die na vier dagen ziek zijn overleed. De jongen braakte veel en er waren aanwijzingen voor uitdroging. De huisartsen bezochten de jongen niet.

Volgens het tuchtcollege stelden de huisartsen een verkeerde diagnose, hadden ze moeten doorvragen en volgden ze niet de richtlijn om een patiënt die drie dagen achter elkaar braakt lichamelijk te onderzoeken.

Op het moment dat de oma, bij wie hij woonde, met haar kleinzoon naar de huisartsenpost wilde gaan, zakte hij in elkaar. Ambulanceverpleegkundigen konden niets meer voor hem doen, de jongen overleed in de ambulance, schrijft Omroep Zeeland.

Een berisping wordt opgenomen in het BIG-register (Beroepen in Individuele Gezondheidszorg) en blijft vijf jaar zichtbaar. Een waarschuwing wordt niet opgenomen in het register.