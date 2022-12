Bedrijf achter Vliegtickets.nl failliet verklaard

Een van de grootste aanbieders van vliegtickets, Otravo, is door de rechtbank in Amsterdam failliet verklaard. Het moederbedrijf achter onder andere Vliegtickets.nl legde eerder al de verkoop van tickets stil, maar houdt dus nu helemaal op te bestaan.

Het bedrijf zelf heeft nog geen verklaring afgegeven, het laatste bericht op de website van Otravo dateert nog van vorige week vrijdag toen het bedrijf alle werkzaamheden stillegde.

Vrijdag verklaarde Otravo dat klanten met een ticket zich geen zorgen hoeven te maken, reizigers die nog geen ticket hadden gekregen, kregen het advies om direct contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij.

Otravo organiseert zelf geen reizen, maar bemiddelt in tickets, hotelreserveringen en autoverhuur. Dat doet het onder andere dus via websites als Vliegtickets.nl, Travel2Be.com, Travelgenio.com en Tripmonster.com.

Het bedrijf werd begin 2014 opgericht toen Vliegtickets en WTC.nl met elkaar fuseerden. Later zijn meer bedrijven opgekocht, waaronder ook het Nederlandse Vakantiediscounter. Die partij is eerder dit jaar verkocht. Otravo had een jaaromzet van zo'n 2 miljard euro.