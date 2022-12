Hof: asielopvang niet goed geregeld, maar onmogelijk daar snel iets aan te doen

De Staat heeft de opvang van asielzoekers niet goed geregeld, maar het is ook onmogelijk om snel meer opvangplekken te realiseren. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag geoordeeld in een hoger beroepszaak. De uitspraak betekent concreet dat de overheid niet op korte termijn verplicht wordt maatregelen te nemen.

Vluchtelingenwerk Nederland kreeg in oktober op veel punten gelijk bij de rechtbank. De rechter oordeelde toen dat de opvang niet voldoet aan internationale normen en dat iedere asielzoeker die zich in Ter Apel of bij een ander azc meldt recht heeft op onderdak, drinkwater, eten en sanitair. Ook moest er snel actie ondernomen moet worden.

De Nederlandse Staat en het COA gingen tot verbazing van Vluchtelingenwerk in hoger beroep tegen die uitspraak. Volgens het kabinet was er meer tijd nodig om betere plekken te organiseren. Vluchtelingenwerk ging ook in hoger beroep, omdat het meer eiste. Het hof geeft de Staat nu deels gelijk.

Geen concrete termijn

Ook het hof ziet dat er nog van alles mis is, waaronder een gebrek aan privacy en geluidsoverlast, en ook voldoet de staat nog niet aan de opvangrichtlijnen. Maar het is volgens het hof voor een veroordeling van belang om te zien of een schuldenaar, in dit geval de Staat, nu iets kan doen. Het hof vindt dat de overheid daar niet binnen een concreet vastgestelde termijn aan kan voldoen.

"Voldoende is vast komen te staan dat er nu in de hele keten te weinig plaatsen zijn om mensen volgens de normen op te vangen", zegt het hof. "Duidelijk is ook dat het landelijk woningtekort bijdraagt aan het tekort aan opvangplaatsen."

Dat de overheid dit probleem zelf heeft veroorzaakt door opvanglocaties te sluiten, weegt volgens het hof niet mee.

Vluchtelingenwerk vindt dat asielzoekers opgevangen kunnen worden in onder meer leegstaande panden van de overheid of vakantieparken. Maar het hof is het daar niet mee eens en wijst onder meer op het grote personeelstekort in de samenleving.