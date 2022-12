Oud-nazi-secretaresse Furchner (97) krijgt twee jaar voorwaardelijke cel

De 97-jarige oud-nazi-secretaresse Irmgard Furchner is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar. De rechtbank in de Duitse stad Itzehoe oordeelt dat ze in de Tweede Wereldoorlog betrokken was bij de moord op zeker 10.500 mensen in nazikamp Stutthof, in de buurt van de Poolse stad Gdańsk.

Furchner was tussen 1943 en 1945 secretaresse van Paul Werner Hoppe, het hoofd van kamp Stutthof. Uit historisch onderzoek is gebleken dat ze als typiste verantwoordelijk was voor alle correspondentie van Hoppe.

De officier van justitie zei op een eerdere zitting dat Furchner een van de kleine radertjes in de moordmachine was. Ze wist dat ze administratief werk deed voor Hoppe, waarmee ze bijdroeg aan het functioneren van het kamp. Vanuit haar kantoor zou ze het kamp hebben kunnen overzien en de lucht hebben geroken van de lichamen die verbrand werden in het crematorium.

Gevlucht uit bejaardentehuis

Tegen de oud-secretaresse was ook twee jaar voorwaardelijk geëist. Ze is veroordeeld volgens het jeugdrecht, omdat ze tijdens de misdrijven 18 jaar oud was.

Vorig jaar liep het proces tegen Furchner vertraging op, omdat ze net voor de rechtszaak vluchtte uit een bejaardentehuis in de buurt van Hamburg. Maar na een paar uur werd ze alweer opgepakt.

In kamp Stutthof zijn naar schatting 65.000 mensen door de nazi's vermoord in de gaskamers of omgekomen door honger en ziekte.