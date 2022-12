Advies: speciale afdelingen nodig voor oudere gevangenen

In gevangenissen moeten speciale afdelingen komen voor oudere gedetineerden. Dat adviseert de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), een onafhankelijk adviesorgaan van de overheid. Volgens de RSJ is er nu te weinig oog voor de specifieke zorg die 65-plussers in de gevangenis nodig hebben.

"Het aantal oudere gedetineerden is de laatste vijftien jaar verdrievoudigd door de vergrijzing", zegt voorzitter Han Moraal van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming in het NOS Radio 1 Journaal. Oudere gevangenen hebben extra zorg nodig, maar die krijgen ze lang niet altijd. "Gevangenissen zoeken nu incidenteel naar oplossingen, maar er moeten structurele oplossingen komen", zegt Moraal.

In gevangenissen zouden speciale afdelingen voor 65-plussers moeten komen met onder meer hogere bedden en geriatrische controles. Ook zou er een 'prikkelende dagbesteding' voor de gedetineerden moeten zijn. En volgens Moraal moeten ze ook tegen andere gevangenen worden beschermd. "Want soms zijn ouderen in de gevangenis ook het pispaaltje van jongeren."

In andere landen, zoals Duitsland, zijn er speciale gevangenissen voor ouderen. Maar de RSJ-voorzitter ziet daar niets in. "Dan haal je ze weg bij hun sociale netwerk."