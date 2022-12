Ooit vervloekte Deckers de vergelijking met vader Krajicek, nu omarmt hij hem

Het is ook niet niks. Je bent jong, je wil tennisprof worden en je vader won in dezelfde sport ooit de belangrijkste trofee ter wereld. Die erfenis woog zwaar op de schouders van Deckers.

"Door al mijn blessures was het niet meer vanzelfsprekend dat ik kon tennissen, dus ik ben mijn loopbaan ook veel meer gaan waarderen. Die spanning, met betrekking tot mijn vader, is nu helemaal verdwenen", zegt Deckers.

Dat is tegenwoordig wel anders. Deckers reist met Krajicek als (parttime)coach over de wereld om zijn droom te verwezenlijken. Als speler en coach, maar ook als vader en zoon.

Voor Deckers was het inderdaad een worsteling. "Je leert ermee omgaan. Maar ik had er wel last van. Toen ik een jaar of twaalf was, wilde ik ook dat hij echt niet meer bij mijn wedstrijden kwam kijken", vertelt Deckers, 22 jaar inmiddels.

Deckers is nog een bescheiden prof als nummer 548 van de wereld en heeft drie titels op zak in het future-circuit (het derde profniveau, red.).

Afgelopen weekend bij de Nederlandse kampioenschappen is Krajicek vooral toeschouwer van zijn zoon, die naast zijn vader namelijk ook een privécoach in dienst heeft.

Deckers haalt in Amstelveen verdienstelijk de halve finales, waarin hij in twee sets verliest van latere kampioen Botic van de Zandschulp. Voor Deckers is dat al een prestatie op zich.

Stoppen met tennis

Want het scheelde weinig of Deckers had de strijd van zijn tegensputterende lichaam verloren. In 2021 vraagt hij zich hardop af of het niet beter is om te stoppen.

"Ik had zeker mijn twijfels. Ik was 21 jaar, had nog geen proftoernooi gewonnen, bijna geen ranglijstpunten en alleen maar last van blessures. Ik dacht toen wel: wat ben ik aan het doen?", vertelt Deckers.

Een onverwachte toernooizege in het najaar van 2021 geeft de tennisser hoop. "Klein toernooi, grote emotionele waarde", zegt zijn moeder en schrijfster Daphne Deckers in een bericht op Instagram.

"Ik was na die titel ook heel emotioneel, omdat ik zo'n lange worsteling achter de rug had", aldus Deckers. "Ineens won ik acht wedstrijden op rij. Ik kreeg weer vertrouwen in m'n lichaam en mezelf, want dat was ik helemaal kwijtgeraakt."