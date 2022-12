VEH: Belastingverhoging gemeenten lijkt mee te vallen

Gemeenten verhogen de lasten voor huiseigenaren volgend jaar gemiddeld met 3,6 procent. Een huiseigenaar moet gemiddeld 887 euro betalen, dat is zo'n drie tientjes meer dan dit jaar. Dat concludeert Vereniging Eigen Huis na een steekproef onder 107 van de 344 gemeenten.

Aan onroerendezaakbelasting (ozb) is een huiseigenaar gemiddeld iets meer dan 4 procent extra kwijt. De waarde van het huis is bepalend voor hoeveel ozb er moet worden betaald. "Gezien de gemiddelde waardestijging van woningen met 14,9 procent en de hoge inflatie lijkt deze belastingverhoging mee te vallen", zegt de vereniging.

Veel gemeenten verlagen het ozb-tarief om te voorkomen dat huiseigenaren veel meer kwijt zijn aan ozb. Dat is niet overal zo. In een aantal gemeenten stijgen de ozb-lasten met meer dan 20 procent, bijvoorbeeld in Bodegraven-Reeuwijk, Den Haag, Medemblik en Drechterland. In enkele gemeenten gaan huiseigenaren juist minder betalen, bijvoorbeeld in Venlo (-12 procent), Roosendaal (-2,3) en Middelburg (-2,1).

Riolering en afval

Huurders betalen geen ozb, maar wel kosten voor riolering en afval. Die stijgen ook, met 3,4 en 4,1 procent. Bij elkaar gaat het om een gemiddeld bedrag van 554 euro.

In februari publiceert Vereniging Eigen Huis voor alle gemeenten van Nederland een inventarisatie van de lasten.