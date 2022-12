President Suriname had liever meer overleg over excuses slavernijverleden gehad

De Surinaamse president Santokhi zegt dat hij "goede nota" heeft genomen van de toespraak van premier Rutte van gisteren, waarin de premier namens de Nederlandse staat excuses aanbood voor het slavernijverleden. Tegelijkertijd uit Santokhi in een verklaring kritiek op de manier waarop de excuses tot stand zijn gekomen.

Voorafgaand aan de excuses was er bij diverse betrokkenen onvrede over de datum voor de excuses. Verschillende comités wilden dat de excuses volgend jaar op Keti Koti (1 juli) zouden worden aangeboden, de dag waarop het 150 jaar geleden is dat slavernij in het koninkrijk daadwerkelijk ten einde kwam.

Onder meer het Surinaamse Nationaal Comité Herdenking Slavernij pleitte voor die datum.

'Gezamenlijke aanpak was beter geweest'

In een schriftelijke verklaring zegt Santokhi dat "een gezamenlijke aanpak vanaf het begin aannemelijker was geweest om samen te werken naar een moment van eer en herstel".

"Het gaat om eeuwenlange onderdrukking en uitbuiting. Excuses aanbieden betekent daarom ook rekening houden met het momentum, culturele aspecten van de nazaten van de tot slaaf gemaakten, en de betekenisgeving van het moment voor excuses", staat in de verklaring.

"Het treffen van de voorbereidingen voor het aanbieden van excuses, is namelijk even belangrijk als het in de praktijk daadwerkelijk aanbieden van deze excuses."

De excuses hebben uiteenlopende reacties opgeleverd: