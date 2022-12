Wekdienst 20/12: Uitspraak in zaak Vluchtelingenwerk • Marokkaanse elftal gehuldigd

Eerst het weer: vandaag is het overwegend bewolkt en er valt van tijd tot tijd regen. Het is zacht met middagtemperaturen tussen de 9 en 12 graden. Ook de komende dagen blijft het met 10 graden zacht en elke dag is er kans op wat regen.

Goedemorgen! Het Marokkaanse elftal wordt gehuldigd in hoofdstad Rabat na hun historische vierde plek op het WK. En het gerechtshof in Den Haag doet uitspraak in het hoger beroep van de staat en het COA, nadat VluchtelingenWerk Nederland een kort geding had aangespannen.

Wat heb je gemist?

De Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein is ook in een tweede rechtszaak schuldig bevonden aan verkrachting. De 70-jarige Weinstein stond in Los Angeles terecht voor meerdere gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Twee jaar geleden kreeg hij van de rechtbank in New York al 23 jaar cel opgelegd voor verkrachting en aanranding.

De jury kwam na twee weken beraad tot het oordeel dat Weinstein in 2013 een Italiaans model en actrice heeft verkracht. Weinstein kan in deze zaak tot 24 jaar gevangenisstraf krijgen. De rechter bepaalt op een later moment de strafmaat.

Ander nieuws uit de nacht:

Zanger Terry Hall (63) van skaband The Specials overleden: Terry Hall, de zanger van de Britse skagroep The Specials, is op 63-jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed. The Specials zijn de grondleggers van de Britse ska, een stroming die eind jaren 70 en begin jaren 80 enorm populair was. In 1979 braken The Specials door met de single Gangsters. Daarna werden hits gescoord met de cover A Message to You Rudy (1979) en Ghost Town (1981).

'Klimaatklever' verkozen tot Woord van het Jaar 2022, ook in België: Het Woord van het Jaar 2022 van woordenboekmaker Van Dale is 'klimaatklever'. 25,4 procent van de mensen vond dat het meest toonaangevende woord van dit jaar. Een klimaatklever is volgens Van Dale "een activist die zich aan een object van symbolische waarde vastplakt om de aandacht van het publiek te vestigen op de klimaatproblematiek". Het woord is een verwijzing naar de klimaatacties van de afgelopen maanden.

Kerstpakket dit jaar vooral gevuld met fleecedekens, truien en veel eten: Het kerstpakket is dit jaar anders dan anders. Er is minder aandacht voor bijvoorbeeld decoratie- en sfeerartikelen; dit 'inflatiejaar' gaat het veel meer om gewone levensmiddelen en producten om ons in deze psychologisch barre winter warm te houden, zoals fleecedekens, sokken en truien.

En dan nog even dit:

Na de rustige coronaperiode is het weer drukker geworden in de trein. Dat merken ze ook bij het depot gevonden voorwerpen van de NS. Zo vonden medewerkers een achtergelaten mini-motor, een breedbeeldtelevisie en een combi-oven die niemand lijkt te missen. De meest gevonden voorwerpen? Sleutels, tassen, jassen, portemonnees en earpods.