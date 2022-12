Van Nistelrooij vreest vertrek Gakpo: 'Hij deed er niet één schepje bovenop, maar drie'

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij houdt er rekening mee dat zijn smaakmaker Cody Gakpo deze winter nog vertrekt. De aanvaller was, met name in de groepsfase, uitblinker bij het Nederlands elftal op het afgelopen WK in Qatar. En Van Nistelrooij kent de wetten van het voetbal. "Hij viel op en deed er niet één schepje bovenop, maar drie. Dat is duidelijk. Als je je op dat toneel zo weet te presenteren, dan trekt hij nog meer aandacht dan dat hij al deed", zei de trainer die momenteel met PSV op trainingskamp is in het Spaanse Marbella. Van Nistelrooij is bezig aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer van het eerste van PSV. De lange winterstop was voor de oud-topspits de ideale periode om de eerste seizoenshelft te analyseren. Maar er was ook ruimte om naar het WK te kijken, uiteraard met speciale aandacht voor zijn eigen spelers. "Ik heb Gakpo op de voet gevolgd. Hij heeft zich fantastisch gepresenteerd, Als je de eerste drie wedstrijden al scoort. Drie uit drie. Hoe hij zich profileerde in het spel, in alle opzichten... Dat is geweldig."

Ruud van Nistelrooij en PSV vrezen een vertrek van smaakmaker Cody Gakpo, die het afgelopen WK een van de uitblinkers was bij het Nederlands elftal. - NOS

"En daarna ook met Xavi Simons die zijn debuut maakte als negentienjarige jongen op een WK. En Luuk de Jong die toch weer een belangrijke rol pakte in de kwartfinale voor de comeback. Dan denk ik dat die jongens het uitstekend hebben ingevuld." De kans dat Luuk de Jong en Xavi Simons deze winterstop vertrekken is echter minimaal, maar over Gakpo maakt Van Nistelrooij zich terechte zorgen. De aanvaller stond afgelopen zomer al nadrukkelijk in de belangstelling en nu hij het op het allerhoogste niveau ook heeft laten zien, zal die belangstelling niet afnemen. "Ik ga er alles aan doen om het nog een halfjaar te rekken. Dat hebben we deze zomer al gedaan door hem te behouden. Dat zal nu nog moeilijker worden. Als er bedragen en clubs komen waarop de speler ook geen nee meer kan zeggen voor zijn gevoel... Dan kom je in een situatie waar dat wel kan gebeuren. Daar houden we rekening mee." Van Nistelrooij is realistisch en weet dat PSV niet bovenaan de voetbalpiramide staat. Als er een grote club uit Spanje of Engeland het juiste bedrag neerlegt, is Gakpo vertrokken. "We willen onze beste spelers aan boord houden. Laten we hopen dat het niet zo ver komt", was hij toch nog hoopvol.

Cody Gakpo redt Oranje in het openingsduel tegen Senegal. In de 84ste minuut lepelt Frenkie de Jong de bal op het hoofd van Gakpo, die de 1-0 binnenkopt. - NOS

Het schaduwlijstje voor de opvolger van Gakpo ligt al sinds de zomer klaar. Van Nistelrooij heeft een kort lijntje met de scouts en Marcel Brands, die na het gedwongen vertrek van John de Jong, zowel algemeen als technisch directeur is. Hoe staat het er eigenlijk voor in de zoektocht naar een nieuwe td? "Daar wordt binnen de club aan gewerkt. Het is een functie die gewoon moet worden ingevuld. Wanneer? Gelukkig ben ik verantwoordelijk voor het spulletje achter mij. Daar heb ik verder geen nieuws over." Van Nistelrooij richt zich dus liever op zijn spelersgroep. Ook in dat opzicht is er werk aan de winkel. Met PSV strijdt hij nog mee op alle fronten en er waren uitschieters naar boven met zeges op Arsenal (2-0) en Ajax (1-2). Maar de Eindhovenaren toonden zich ook van hun wisselvallige kant, waardoor de club nu derde staat in de competitie.

Ruud van Nistelrooij - ANP