'Klimaatklever' verkozen tot Woord van het Jaar 2022, ook in België

Het woord is een verwijzing naar de klimaatacties die de afgelopen maanden plaatsvonden. Demonstranten smeerden etenswaren op schilderijen van Monet, Van Gogh en Da Vinci en lijmden zichzelf vast aan werken van Picasso en Botticelli. Ook in Nederland gebeurde dat, bij het Meisje met de parel van Vermeer in het Mauritshuis in Den Haag.

Het Woord van het Jaar 2022 van woordenboekmaker Van Dale is 'klimaatklever'. 25,4 procent van de mensen vond dat het meest toonaangevende woord van dit jaar. Een klimaatklever is volgens Van Dale "een activist die zich aan een object van symbolische waarde vastplakt om de aandacht van het publiek te vestigen op de klimaatproblematiek".

In het Mauritshuis zijn drie mensen aangehouden. Volgens de politie zijn ze gearresteerd na "openlijke geweldpleging tegen goederen". - NOS

Zo'n 15.000 mensen brachten hun stem uit op de website van Van Dale. Op nummer 2 eindigde met 22 procent van de stemmen 'zevenvinker', een woord dat centraal staat in het nieuwste boek van journalist Joris Luyendijk. Het verwijst volgens Van Dale naar iemand die zeven vinkjes kan afkruisen op een denkbeeldige lijst en op grond daarvan automatisch maatschappelijk bevoorrecht is. De zeven vinkjes zijn man, wit, hetero, een vwo-diploma, een universitair diploma, minstens één autochtone ouder, en rijke of hoogopgeleide ouders.

'Energietoerisme' kreeg 12 procent van de stemmen en eindigde als derde. Daarmee wordt bedoeld het reizen (in de winter) naar een warm land om de hoge energieprijzen in het eigen land te ontvluchten. De andere woorden waar mensen op konden stemmen waren 'boektokken', 'bofbelasting', 'emojibaby', 'needlespiking', 'prijzenpijn', 'spijtgezin' en 'stopbonus'. Ook in België koos een meerderheid van de mensen voor 'klimaatklever'.

In 2020 en 2021 had het Woord van het Jaar te maken met de coronapandemie. In 2020 kreeg 'anderhalvemetersamenleving' de titel en vorig jaar stemden de meeste mensen op 'prikspijt'. Op Twitter werd opgeroepen om massaal op dat woord te stemmen door mensen die zich niet wilden laten vaccineren tegen corona.