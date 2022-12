Zanger Terry Hall (63) van skaband The Specials overleden

In 1979 braken The Specials door met de single Gangsters, ook in Nederland. Daarna werden hits gescoord met de cover A Message to You Rudy (1979) en Ghost Town (1981). Dat laatste nummer werd gezien als de soundtrack voor de rellen die dat jaar in tientallen steden uitbraken vanwege raciale spanningen, hoge werkloosheid en de dalende koopkracht.

The Specials zijn de grondleggers van de Britse ska, een stroming die eind jaren 70 en begin jaren 80 enorm populair was. De groep rond Hall was daarmee een inspiratie voor meerdere bekende Britse skabands uit die tijd zoals Madness, The Selecter en The Beat.

Terry Hall, de zanger van de Britse skagroep The Specials, is op 63-jarige leeftijd overleden. De band schrijft op sociale media dat "een van de briljantste zangers, songwriters en tekstschrijvers die Groot-Brittannië ooit heeft voortgebracht" na een kort ziekbed is gestorven.

Hall kwam kort na de formatie bij de groep en was in de hoogtijdagen frontman. In 1981 verliet hij samen met zanger Neville Staple en slaggitarist Lynval Golding de band na een conflict. De drie richtten de groep Fun Boy Three op. Jarenlang wilde Hall niets weten van een reünie, maar in 2007 begon het toch te kriebelen en begon hij samen met Golding weer nummers van The Specials te spelen op festivals.

Later werd een echte reünie aangekondigd, al stond de band nooit meer in de originele bezetting op het podium. The Specials kwamen ook regelmatig optreden in Nederland en speelden in juni dit jaar nog twee concerten in Utrecht en Amsterdam.

Geen idee wie welk instrument zou spelen

Hall zei ooit dat het succes van The Specials een toevallig bijproduct was van de punkbeweging. "Toen ik de Sex Pistols en The Clash zag, leek het me allemaal niet al te moeilijk", zei hij vorig jaar. "Het zag er niet naar uit dat ze zulke goede muzikanten waren, dus we moesten eigenlijk gewoon een band formeren en alles daarna verder uitwerken."

"We wisten zelfs niet wie welke rol zou krijgen binnen de band. We gaven de instrumenten aan elkaar door totdat iedereen tevreden was. Ik voelde me met geen enkel instrument op mijn gemak, dus ik werd de zanger."

In de verklaring van de band wordt Hall een geweldige echtgenoot en vader genoemd. "Hij was aardig, grappig en oprecht. Zijn muziek en optredens bevatten de essentie van het leven: vreugde, pijn, humor, de strijd voor rechtvaardigheid, maar vooral liefde. Hij zal enorm gemist worden."