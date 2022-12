Duizenden Fransen huldigen selectie in Parijs voor tweede plaats op WK

Kylian Mbappé en zijn ploeggenoten landden kort na 20.00 uur op de luchthaven van Parijs. De sfeer was aanvankelijk nog somber. Luchthavenpersoneel dat de spelers verwelkomde met borden met teksten als "Dank jullie wel" en "Parijs houdt van jullie" werd door de voetballers genegeerd.

Duizenden Franse fans zijn vanavond naar het centrum van Parijs gekomen om de nationale ploeg te huldigen. Gisteren verloor Frankrijk een van de mooiste WK-finales ooit van Argentinië, dat na een 3-3 gelijkspel na strafschoppen te sterk was.

Nog steeds zichtbaar teleurgesteld na de verloren WK-finale werden de spelers per bus naar het Place de la Concorde in het centrum van de Franse hoofdstad gebracht. Toen ze zagen dat daar duizenden fans in de kou op hen wachtten, werd de stemming al een stuk beter.

Terwijl de spelers vanaf het balkon van een hotel naar de menigte zwaaiden, zongen de fans de Marseillaise, het Franse volkslied. Ook werd er vuurwerk afgestoken.