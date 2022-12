Acteur Joop Dikmans, slechthorende boef B2 van Bassie en Adriaan, overleden

De slechthorendheid van B2 leidde in de serie regelmatig tot komische misverstanden met zijn medeschurken, waarbij hij vaak "wat zeggie?" riep. Dikmans vertolkte de rol van B2 in Het geheim van de schat (1987), De verdwenen kroon (1988) en De verzonken stad (1989).

Samen met zijn handlanger Vlugge Japie en leider De Baron zat B2 Bassie en Adriaan drie series lang op de hielen. Dikmans had deze rol eind jaren 80 overgenomen van zijn broer Harry Dikmans, die de rol in de eerste twee series vertolkte.

Toch kennen de meesten Dikmans als B2, een van de markantste boeven uit de kinderserie Bassie en Adriaan. B2 had een hoedje en een dikke snor. Hij hoorde bijna niets, maar beweerde zelf bij hoog en laag dat hij niet doof was.

Dikmans trad van eind jaren 40 tot eind jaren 80 regelmatig op in Nederlandse en Belgische circussen als clown Handy Fool. Geregeld deelde hij het podium met zijn vrouw Trudy. Daarnaast was hij als cabaretier te zien in theatershows.

Acteur Joop Dikmans is op 92-jarige leeftijd overleden. Dat laat zijn kleinzoon weten aan NH Nieuws . Dikmans was vooral bekend vanwege zijn rol in Bassie en Adriaan als boef B2, die kampte met een slecht gehoor. Hij is vorige week in zijn slaap overleden.

Dikmans' drie kleinkinderen noemden hem liefkozend opa boef. "We keken allemaal naar Bassie en Adriaan, dus zagen hem op jonge leeftijd al op televisie", vertelt kleinzoon Rick Hof aan NH Nieuws. "Uit verhalen van mijn moeder weet ik dat ik mijn opa ondanks zijn boevenkostuum altijd herkende. Ik was een jaar of 4, maar hij fopte me nooit."

En hij was niet alleen een clown op het podium. "Opa boef was de moppentapper", zegt Hof. "Als echte variété-man vertelde hij altijd wel een leuke grap of mop. Of deed hij een van zijn goocheltrucs. Het was een geweldig leuke opa. Een lieve clown die het altijd gezellig maakte."

Grollen en oliebollen

In de tijd dat zijn vrouw Trudy nog leefde, bakte Dikmans met oudjaar steevast oliebollen voor de hele buurt, zegt zijn kleinzoon. "Daar kwam ook echt de hele buurt op af. Mijn opa en oma waren erg geliefd. Het was gewoon altijd grappen en grollen met die twee."

Het overlijden van zijn vrouw Trudy, twintig jaar geleden, raakte Dikmans diep. In een portret over zijn leven uit 2011 zei hij daar zelf over: "We hebben ontzettend close geleefd. Sinds ze is overleden, interesseert me eigenlijk niks meer. Ook mijn clownspullen en instrumenten niet. Maar ik wil het ook niet wegdoen."

"Toen oma doodging, is er ook een stuk van hem doodgegaan", zegt zijn kleinzoon. "Voor het circus zijn ze samen de hele wereld over gereisd en ze leefden vaak 24/7 op tien vierkante meter met elkaar. Dat was ook te merken aan de diepe band tussen hen. Het voorbeeld van een mooi huwelijk."

Dementie

Een aantal maanden terug kreeg Dikmans te horen dat hij aan dementie leed, vertelt Hof. "Zijn hart en longen waren kerngezond, maar zijn hersenen werden wat minder. Hij heeft nog heel lang zelfstandig gewoond, maar kon dat later niet meer op eigen kracht."

Dikmans zou vorige week vanuit een revalidatiecentrum worden overgeplaatst naar een verzorgingshuis in Heerhugowaard, maar zijn familie kreeg de nacht ervoor te horen dat hij in zijn slaap was overleden. "Zijn hoge leeftijd doet niets af aan het verdriet dat we allemaal voelen. Dit gemis wordt nooit makkelijk."

Joop Dikmans wordt komende vrijdag in het bijzijn van zijn familie gecremeerd.