Italië akkoord met overlevering vrouw Panzeri in corruptieschandaal EU

Een Italiaanse rechtbank heeft ingestemd met de overlevering aan België van de vrouw van oud-Europarlementariër Antonio Panzeri. Hij is een van de hoofrolspelers in het omkopingsschandaal in het Europees Parlement.

Het onderzoek naar dit schandaal draait om de vraag of "een land op het Arabisch schiereiland" leden van het Europees Parlement heeft omgekocht. Algemeen wordt aangenomen dat hiermee Qatar wordt bedoeld. Vorige week schreven de Belgische kranten De Morgen en De Standaard dat ook Marokko betrokken was bij mogelijke omkoping van parlementsleden.

Panzeri wordt gezien als de spil in de fraudezaak. Het geld zou bij hem zijn binnengekomen, waarna hij dit verdeelde. Panzeri zit vast in België.

Uit telefoontaps blijkt volgens de aanklagers dat zijn vrouw Maria Colleoni en dochter Silvia Panzeri een actieve rol speelden bij de omkopingspraktijken. Zij zouden ervan hebben geweten en hebben meegedaan aan het transport van de 'giften'.

Morgen rechtszaak dochter

Op verzoek van de Belgische autoriteiten werd het tweetal in Italië aangehouden op verdenking van deelname aan een criminele organisatie, corruptie en het witwassen van crimineel geld. Zij hebben sindsdien huisarrest. De zaak van de dochter wordt morgen afzonderlijk behandeld.

Ondanks het besluit van de rechtbank in Brescia dat de vrouw van Panzeri mag worden overgeleverd, zal dit vermoedelijk niet snel gebeuren. Haar advocaten hebben laten weten dat zij overwegen om in beroep te gaan bij het hoogste rechtsorgaan van Italië.

In het corruptieonderzoek, dat al sinds begin juli loopt, werden begin deze maand zes verdachten opgepakt. Onder hen was ook Eva Kaili, een van de vicevoorzitters van het Europees Parlement. Zij wordt verdacht van omkoping door Qatar en Marokko, maar ook van sjoemelen met de vergoeding voor haar personeel.