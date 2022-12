Amber Heard en Johnny Depp schikken in veelbesproken smaadzaak

Amber Heard en Johnny Depp hebben een schikking getroffen in de smaadzaken die de Hollywood-sterren tegen elkaar hadden aangespannen. Eerder waren Heard en Depp beiden in beroep gegaan tegen de uitspraak die de jury in het roerige proces deed.

Beide acteurs trekken dat hoger beroep nu in. Heard schrijft op Instagram dat het een "heel moeilijke beslissing" was om te schikken, maar dat ze zich kan vinden in de voorwaarden en dat de schikking "geen concessie" is.

De overeenkomst tussen de twee voormalige geliefden houdt onder meer in dat Heard 1 miljoen dollar aan Depp betaalt. Volgens de advocaten van Depp zal de acteur dat geld doneren aan een goed doel. Zij zijn naar eigen zeggen blij dat hun cliënt "een pijnlijk hoofdstuk" formeel kan afsluiten.

Artikel over huiselijk geweld

Afgelopen zomer had een zevenkoppige rechtbankjury in de Amerikaanse staat Virginia bepaald dat Heard 10 miljoen dollar aan Depp moest betalen. Andersom zou Depp 2 miljoen dollar moeten overmaken aan zijn ex-vrouw.

Die bedragen zijn door de schikking van de baan. Tegen de Amerikaanse zender NBC zeggen de advocaten van Depp dat het hun cliënt nooit om het geld ging. "Het unanieme oordeel van de jury blijft staan."

Depp had Heard aangeklaagd voor smaad omdat ze een artikel had geschreven over huiselijk geweld. Depp werd daarin weliswaar niet bij naam genoemd, maar volgens de acteur was het overduidelijk dat het stuk over hem ging. De jury gaf hem gelijk.

Heard spande op haar beurt een zaak aan tegen haar voormalige echtgenoot, omdat zijn advocaten de beschuldigingen van huiselijk geweld die zij tegen Depp deed een "hoax" hadden genoemd.

Livestreams

In de rechtszaal beschuldigden de acteurs elkaar dagenlang van wangedrag tijdens hun huwelijk van twee jaar. De zaak werd door miljoenen Amerikanen op televisie en via livestreams gevolgd.