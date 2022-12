Twintig jaar cel voor moord na ruzie om drugsgeld in Den Haag

Een 44-jarige man uit Den Haag is veroordeeld tot twintig jaar cel voor het doodsteken van zijn vroegere vriend. De rechtbank acht Raldo B. uit Capelle aan den IJssel schuldig aan moord en diefstal.

De 45-jarige Pablo Gomes werd vorig jaar september in de Haagse wijk Ypenburg in zijn woning om het leven gebracht. B. heeft bekend het slachtoffer te hebben neergestoken.

De straf valt hoger uit dan de eis van het Openbaar Ministerie; dat had tien jaar cel en tbs met dwangverpleging gevraagd. Volgens de rechtbank is B. volledig toerekeningsvatbaar en is tbs daarom geen optie. De uiteindelijke straf is daarom ook hoger uitgevallen.

Ruzie om geld

De twee zouden elkaar sinds hun achttiende kennen en zouden samen in drugs gehandeld hebben, schrijft Omroep West. Volgens de rechtbank was B. al lange tijd boos op het slachtoffer. Gomes zou de verdachte nog geld verschuldigd zijn omdat B. enkele jaren in een buitenlandse gevangenis had vastgezeten voor een drugstransport dat hij voor Gomes had uitgevoerd.

In september zocht B. het slachtoffer met een mes op. Toen Gomes de deur opende, werd meerdere keren op hem ingestoken. Daarna ging B. de woning binnen en nam hij de portemonnee van het slachtoffer mee.

B. had eerder verklaard dat hij zijn vriend nooit om het leven had willen brengen en dat hij alleen naar hem toe was gegaan om verhaal te halen. Naar eigen zeggen ontstond er een worsteling toen hij het slachtoffer confronteerde en stak hij tijdens de worsteling meerdere keren met een mes. "Op zo'n moment is er geen weg meer terug. Je laat je niet overmeesteren. Ik heb het niet zo gewild, het is gebeurd", zei hij tijdens de zitting.

Koelbloedig

De rechtbank ging niet mee met de verklaring van de verdachte en stelde dat er sprake was van moord. "U was van plan Pablo te doden en had van tevoren genoeg tijd om na te denken over het besluit en de gevolgen." Bovendien zei de verdachte meerdere keren tegen verschillende personen, waaronder de politie, dat hij zijn vriend wilde doden.

Dat B. Gomes met voorbedachten rade om het leven bracht, bleek volgens de rechtbank ook uit het feit dat hij kort ervoor een mes had gekocht. "Eigenlijk wilde u een vuurwapen kopen, maar daar had u geen geld voor. U heeft een tijd op een muurtje gewacht voor het huis van Pablo met het mes in uw hand."

Daarnaast rekende de rechtbank het de man aan dat hij de portemonnee van het slachtoffer had gestolen. "Nadat u hem had neergestoken, bent u over zijn lichaam heen gestapt en bent in zijn woning op zoek gegaan naar geld. Dat getuigt van koelbloedigheid", aldus de rechtbank.