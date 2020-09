Vijf mannen opgepakt na overval op lachgasverkoper Breda

De politie heeft vannacht vijf mannen opgepakt die ervan worden verdacht dat ze een lachgasverkoper in Breda hebben bedreigd en beroofd. De verkoper bleef ongedeerd bij de overval.

De beroving vond plaats om 02.50 uur vannacht, meldt Omroep Brabant. De 21-jarige verkoper kwam naar een parkeerplaats in een buitenwijk van Breda om een bestelling lachgas af te leveren. Hij werd daar direct bedreigd met een wapen en beroofd door vijf mannen.

De vijf gingen er in een auto vandoor, maar konden snel worden achterhaald door de gealarmeerde politie. Die reed de auto klem in de binnenstad van Breda.

Dak van een flat

Een man werd meteen aangehouden, vier anderen zetten het op een lopen. Hun vlucht duurde niet lang: drie mannen werden in een park in de buurt gearresteerd. De vijfde verdachte bleek zich op het dak van een flat te hebben verschanst, maar is ook aangehouden. Een voorbijganger vond in de buurt een vermoedelijk vuurwapen.

Twee van de verdachten komen uit Rotterdam, een uit Capelle aan den IJssel en een uit Breda. De vijfde verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfsplaats. Ze zitten alle vijf nog vast.

De verkoop van lachgas is in Breda niet verboden.