Tientallen gewonden na turbulentie op vlucht naar Hawaï

Tientallen mensen zijn gewond geraakt op een vlucht naar Hawaï door hevige turbulentie. Van hen zijn elf personen ernstig gewond. Het vliegtuig van Hawaiian Airlines was met bijna 300 mensen op weg van de Amerikaanse stad Phoenix naar Honolulu.

Vlak voor aankomst ontstond zware turbulentie in het vliegtuig. Inzittenden en voorwerpen vlogen door de cabine, met snijwonden, kneuzingen en misselijkheid tot gevolg.

De piloot wist het vliegtuig om 10.50 uur lokale tijd in Honolulu aan de grond te krijgen. In totaal kregen 36 mensen een medische behandeling, van wie er twintig zijn overgebracht naar ziekenhuizen.

Intense hoogtedalingen

Passagier Kaylee Reyes zegt tegen Hawaii News Now dat de turbulentie plotseling ontstond. Haar moeder was net gaan zitten en had geen kans meer om haar veiligheidsgordel vast te maken. "Ze vloog omhoog en raakte het plafond", zegt Reyes.

Een andere passagier, Jazmin Bitanga, zegt dat er twee intense hoogtedalingen waren. Een daarvan was volgens Bitanga zo sterk dat de waterfles van haar vriend tegen het plafond vloog en kapotging. "Ik draaide me om en er waren een paar mensen die bloedden en zich schrap zetten", zegt Bitanga tegen Hawaii News Now. "Overal om me heen huilden mensen."

Jon Snook, operationeel directeur van Hawaiian Airlines, zegt dat dergelijke turbulentie ongebruikelijk is. De luchtvaartmaatschappij was ervan op de hoogte dat op de vliegroute onweersbuien zouden voorkomen. Maar de maatschappij was volgens Snook niet gewaarschuwd dat de plek van de turbulentie "op enigerlei wijze gevaarlijk was".

In een onderzoek, waarbij het National Transportation Safety Board betrokken is, zal worden nagegaan hoeveel hoogte het vliegtuig tijdens de turbulentie verloor en wat de bemanning en passagiers op dat moment deden.