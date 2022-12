OM stuurt waarschuwingsmail naar downloaders pornovideo's van 'Mr. Dark'

Verschillende personen die in het onderzoek naar gruwelpornohandelaar Mr. Dark naar boven zijn gekomen, hebben per mail een waarschuwing gekregen van de politie en het Openbaar Ministerie. Het gaat om downloaders en aanbieders van gewelddadige porno, kinderporno en pornografisch materiaal van dieren. Het bezit hiervan is strafbaar.

Afgelopen juni werd Michael M. (35), opererend onder het pseudoniem Mr. Dark, veroordeeld tot tien jaar cel en tbs met dwangverpleging. De Barendrechter zette minderjarigen online onder druk om voor de camera seksuele handelingen te verrichten. Ook verkrachtte hij een meisje meerdere keren. Daarnaast beheerde M. op het darkweb, een moeilijk toegankelijk deel van internet, sites waar kinder- en dierenporno werd aangeboden.

Bij de arrestatie van M. zijn computers in beslag genomen en sites op het darkweb offline gehaald. In het onderzoek zijn meerdere e-mailadressen naar boven gekomen van mensen die video's hebben gedownload op M.'s sites. Ze betaalden daarvoor, of ruilden er nieuw materiaal voor in.

Materiaal verwijderen

In de waarschuwingsmail doen de politie en het OM een klemmend verzoek om al het strafbare materiaal te verwijderen. Daarnaast krijgen de ontvangers het advies om zich niet verder schuldig te maken aan strafbaar handelen. Ze worden er ook op gewezen dat hun e-mailadres in het systeem van politie en justitie staat.

Een woordvoerder van het OM kan niet zeggen wat de gevolgen kunnen zijn voor de betrokkenen, bijvoorbeeld of ze zullen worden vervolgd. Dat komt onder meer doordat hun identiteit niet altijd bekend is.