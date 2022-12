Vanavond op tv: Slavernij-excuses van Rutte • De overzeese reacties • Ambitieuze doelen voor biodiversiteit

De reacties na de excuses

Wat was aangekondigd als een 'betekenisvolle' dag, mondde uit in excuses voor het Nederlandse slavernijverleden. Premier Rutte sprak van een misdaad tegen de menselijkheid. De reacties zijn overwegend positief. Wij spreken in de studio met Dagmar Oudshoorn, voorzitter van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden. Zij adviseerde het kabinet met haar rapport 'Ketenen van het verleden'. Is ze tevreden met de woorden van Rutte?

Verder zijn we in de landen voor wie de excuses bedoeld zijn. En peilen we de reacties in politiek Den Haag. Want niet iedereen is even blij met de woorden van Rutte.