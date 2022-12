Warmteleveranciers verhogen hun tarieven volgend jaar fors

De grote leveranciers van warmte verhogen hun tarieven voor volgend jaar flink: Eneco, Vattenfall en EnNatuurlijk hebben hun prijs voor volgend jaar bijna verdubbeld. Eneco verhoogt van deze drie als enige het tarief naar 90 euro per gigajoule (GJ), dat is de maximale prijs die door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) is vastgesteld.

Een groot deel van de klanten zal de grote prijsverhogingen niet meteen in de portemonnee merken, omdat ook voor stadswarmte een prijsplafond is ingesteld. Consumenten betalen daardoor zo'n 47 euro per GJ, tot een maximaal verbruik van 37 GJ. Volgens Vattenfall blijft de stijging voor de gemiddelde klant met stadswarmte daardoor beperkt tot 30 euro extra per maand. Daarmee zijn ze volgens het bedrijf nog altijd veel goedkoper uit dan huishoudens met een gasaansluiting. Eneco zegt dat klanten gemiddeld 175 euro meer per jaar gaan betalen ten opzichte van 2022.

Stadswarmte is milieuvriendelijker, omdat het wordt geleverd door de warmte die vrijkomt in bijvoorbeeld een elektriciteitscentrale of een afvalwerker. Naar schatting een half miljoen huishoudens maken er gebruik van. Zij kunnen niet zelf kiezen van welk energiebedrijf zij de warmte afnemen. De prijs van stadswarmte is daarom gekoppeld aan de gasprijs, de ACM stelt daarvoor elk jaar de maximale tarieven vast. Mede daardoor stegen afgelopen jaren de warmtetarieven hard mee met die van gas. Minister Jetten (Klimaat en Energie) is bezig met wetgeving waardoor die prijzen losgekoppeld worden.