Jumbo wint prijs voor meest misleidende product, 'thee ver te zoeken'

'Suikerwater, een vleugje vitaminen en een hoop marketingpraatjes!' Zo omschrijft de voedselwaakhond Foodwatch een ijstheeserie van de supermarktketen Jumbo die dit jaar het Gouden Windei heeft gewonnen.

De ijsthee met productnamen als 'Inner Beauty', 'Good Energy' en 'Feel Immune' won de prijs, die Foodwatch elk jaar uitreikt voor het meest misleidende voedselproduct. Volgens Foodwatch is het misleidend om deze thee als gezond te presenteren aan de klant, en is thee in het drankje bovendien 'ver te zoeken.'

Een vertegenwoordiger van Jumbo nam het Gouden Windei in ontvangst. In een reactie laat Jumbo weten het jammer te vinden dat ze de prijs hebben gewonnen. Het product zou voldoen aan Europese regels.

Voortaan zal de supermarkt alleen nog gezondheidsclaims maken op producten die binnen de Schijf van Vijf vallen. Eerder heeft de supermarkt al aangegeven dat ze de verpakking van de ijsthee gaan aanpassen. Halverwege april moet dat geregeld zijn.

Oma's recept?

47 procent van de stemmers in de publieksverkiezing van Foodwatch stemde dit jaar voor de 'gezonde' ice tea van Jumbo. De tweede prijs ging naar Kellogg's, dat zich schuldig zou maken aan krimpflatie, volgens Foodwatch.

De derde plek gaat naar de Pure Ambacht Ambachtelijke salade oma's aardappelscharrelei van supermarktgroep Dirk/Dekamarkt. Die salade zou helemaal niet zo ambachtelijk gemaakt worden, volgens Foodwatch, omdat er stoffen als natriumbenzoaat in zitten ('waar bewaart grootmoeder de natriumbenzoaat ook alweer?'). 'Ambachtelijk' en 'oma's' gaan van de verpakking af.