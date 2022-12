Gouden Bal-winnaar Benzema beëindigt turbulente interlandloopbaan

"Ik heb mijn best gedaan en heb fouten gemaakt. Dat heeft me gebracht waar ik nu ben en daar ben ik trots op. Ik heb mijn verhaal geschreven en dat eindigt nu", schrijft Benzema op Twitter bij een foto waarop hij het Franse shirt draagt.

Op zijn 35ste verjaardag heeft Karim Benzema het einde van zijn interlandloopbaan aangekondigd. De winnaar van de Ballon d'Or, de Gouden Bal, ontbrak zowel op het WK in Qatar als het door Frankrijk gewonnen WK van 2018 in Rusland.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs

De spits van Real Madrid debuteerde in 2007 voor zijn land en kwam tot 95 interlands en 37 doelpunten. Dat hadden er veel meer kunnen zijn, maar het huwelijk tussen de topspits en 'Les Bleus' was niet erg gelukkig.

Afpersing met sekstape

In 2015 raakte Benzema in opspraak, omdat hij betrokken was bij de afpersing van mede-international Mathieu Valbuena met een sekstape. Hij werd lange tijd niet meer geselecteerd voor de nationale ploeg en miste het EK van 2016 en het door Frankrijk gewonnen WK van 2018.

In 2021 werd hij veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf en een boete van 75.000 euro wegens zijn medeplichtigheid. In mei van dat jaar, zes jaar na zijn verbanning, werd Benzema weer in genade aangenomen.