Rutte biedt excuses aan voor Nederlands slavernijverleden, 'geen punt, maar een komma'

Daarna sprak hij die zin uit in het Engels, Sranantongo en Papiaments, de talen die gesproken worden in Suriname en het Caribische deel van het koninkrijk.

"Eeuwenlang zijn in naam van de Nederlandse staat mensen tot handelswaar gemaakt, uitgebuit en mishandeld. Eeuwenlang is onder Nederlands staatsgezag de menselijke waardigheid met voeten getreden op de meest afschuwelijke manier. En te weinig hebben opeenvolgende Nederlandse regeringen na 1863 gezien en erkend dat het slavernijverleden een negatieve doorwerking had en heeft. Daarvoor bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan."

Premier Rutte heeft, zoals verwacht, namens de Nederlandse staat excuses aangeboden voor het slavernijverleden. In een toespraak in het Nationaal Archief in Den Haag zei Rutte dat de Nederlandse overheid eeuwenlang slavernij mogelijk heeft gemaakt, heeft gestimuleerd, in stand gehouden en ervan heeft geprofiteerd.

Premier Rutte heeft namens de Nederlandse staat excuses aangeboden voor het slavernijverleden. In een toespraak zei hij dat de Nederlandse overheid jarenlang slavernij mogelijk heeft gemaakt, in stand heeft gehouden en daarvan heeft geprofiteerd. - NOS

"Dat doen we niet om schoon te schip te maken", zei de premier, om aan te geven dat er de komende tijd nog meer momenten zullen zijn waarop er over het slavernijverleden zal worden gesproken. "We doen dit, en we doen dit nu, om staande op de drempel van een belangrijk herdenkingsjaar, samen de weg vooruit te vinden. We delen niet alleen het verleden, maar ook de toekomst. Dus zetten we vandaag een komma, geen punt."

Het kabinet wil samen met organisaties uit Nederland, Suriname en de Caribische eilanden werken aan meer kennis over het slavernijverleden en aan meer bewustwording, erkenning en begrip.

"Dat proces vraagt tijd en we kunnen het werk alleen in gezamenlijkheid doen. Op weg naar die belangrijke symbolische datum 1 juli 2023. Daarna, in het hele herdenkingsjaar, en in de jaren die daar op volgen", zei de premier.

De slavernij moet wat Rutte betreft erkend worden als een misdaad tegen de menselijkheid. "Miljoenen mensen is leed aangedaan. Leed dat nog steeds doorwerkt. Nederland moet zijn aandeel daarin onder ogen zien. De getallen zijn onvoorstelbaar, het leed nog onvoorstelbaarder."

Nederlands-Indië

Rutte bood niet expliciet excuses aan voor de slavenhandel die plaatsvond in het voormalig Nederlands-Indië, maar hij verwees er wel een aantal keren naar. Zo sprak hij over de 660.000 tot 1 miljoen mensen die in Azië zijn verhandeld onder verantwoordelijkheid van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC).

Ook memoreerde hij het jaartal 1860, toen de slavernij in Nederlands-Indië werd afgeschaft. Sommige onderzoekers zeiden in de aanloop naar vandaag dat ze verbaasd waren dat de excuses vooral op Suriname en de Caribische eilanden zijn gericht en dat dezelfde praktijken in de Oost genegeerd worden.