Podcast De Dag special: het jaar dat de Russen kwamen

Op 25 februari, dag twee van de oorlog in Oekraïne, vertelden vier Nederlanders die in Oekraïne woonden in de podcast over de keuzes en vragen waar ze plotseling voor kwamen te staan. Zouden ze vertrekken of toch blijven? Allen maakten verschillende afwegingen.

Het waren indringende verhalen en gedurende het hele jaar zijn er veel vragen van luisteraars binnengekomen over hoe het nu met hen gaat. In een extra lange podcast leggen we opnieuw contact en vertellen de vier hoe de oorlog nog altijd een grote stempel op hun leven drukt.

Reageren? Mail [email protected]