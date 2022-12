Rijinstructeur slaat tijdens les op de vlucht, leerling raakt gewond

Een 29-jarige rijinstructeur uit Den Haag heeft dit weekend een ravage aangericht in Zoetermeer. Daarbij raakte een leerling gewond.

Handhavers spraken de instructeur aan toen hij met de lesauto stond te wachten voor een wegversmalling. De man weigerde zijn identiteitsbewijs te laten zien en koos het hazenpad. Op dat moment zat er dus nog een leerling in de auto, schrijft Omroep West.

De politie schrijft op Facebook: "Het leek dat de instructeur de bediening en het stuur van de auto op dat moment had overgenomen van de leerling. Hierbij werd direct een ander voertuig geramd."

'Dollemansrit'

Bij die eerste aanrijding bleef het niet. Er volgde een korte 'dollemansrit' waarna de leswagen door de gladheid tegen vier geparkeerde auto's crashte. Bij die botsing raakte de leerling gewond aan haar benen.

De rijinstructeur is aangehouden, omdat de politie vermoedt dat hij onder de invloed was van drugs. Hij is zijn rijbewijs kwijt.