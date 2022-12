Zweeds hof oordeelt tegen uitlevering Turkse journalist

Het Zweedse hooggerechtshof heeft de uitlevering van journalist Bulent Kenes aan Turkije afgewezen. In dat land wordt hij beschuldigd van misdaden tegen de staat.

Kenes zit op dit moment in asiel in Zweden en was redacteur van een krant die deel zou uitmaken van het netwerk van de geestelijke Fethullah Gülen. Turkije geeft Gülen de schuld van de mislukte staatsgreep in 2016 en houdt Kenes medeverantwoordelijk.

Het Zweedse hooggerechtshof oordeelt dat de zaken waarvan hij beschuldigd wordt niet strafbaar zijn in Zweden. Daarnaast heeft Kenes een vluchtelingenstatus en bestaat er een risico dat hij wordt veroordeeld op basis van zijn politieke overtuiging.

NAVO

Turkije heeft een reeks aan uitleveringsverzoeken gedaan aan Zweden. Ankara heeft die verzoeken gekoppeld aan de Zweedse wens om toe te treden tot de NAVO. Zweedse toetreding tot het militaire bondgenootschap is sterk afhankelijk van de opstelling van Turkije, dat als enige NAVO-lid zijn goedkeuring nog niet heeft gegeven. Voor het toetreden van nieuwe leden is unanimiteit vereist. Eerder deze maand leverde Zweden wel een Turks-Koerdische man uit.

Kenes werkt nu voor Stockholm Center for Freedom, een organisatie die zich inzet voor dissidenten die in ballingschap leven. Hij reageert opgelucht op de beslissing van de Zweedse rechtbank, maar benadrukt dat hij nergens schuldig aan is: "Ik heb helemaal geen misdaad begaan. Deze beschuldigingen zijn volledig verzonnen door het regime van Erdogan."