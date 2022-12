Problemen met Duitse pantservoertuigen, 'zware tegenvaller' voor leger

"We doen er alles aan om de Puma's weer snel operationeel te krijgen", schrijft hij:

Die flitsmacht werd dit jaar voor het eerst ingezet, om de verdediging aan de oostflank van de NAVO te versterken. Dat gebeurde in februari, daags nadat Russische troepen Oekraïne waren binnengevallen.

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie in Berlijn spreekt van een zware tegenvaller, temeer omdat de Puma-gevechtsvoertuigen vanaf volgend voorjaar zouden worden gereserveerd voor de flitsmacht van de NAVO, de zogeheten Very High Readiness Joint Task Force (VJTF).

Volgens Der Spiegel gebruikte het leger de afgelopen twee weken achttien van de geavanceerde infanterievoertuigen voor een oefening. Maar tijdens schietoefeningen ontstonden problemen, vooral met de elektronica, schrijft het blad. In de laatste dagen van de oefening zou geen enkele van de achttien ingezette Puma's meer operationeel zijn geweest.

Het Duitse ministerie van Defensie neemt de pantservoertuigen van het Duitse leger onder de loep, nadat het Duitse blad Der Spiegel dit weekend had gemeld dat een deel van deze Puma's met technische problemen kampt.

Wir tun alles für eine schnelle Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft der Puma. Zusammen mit Spezialisten der Rüstungsindustrie werden wir dazu umgehend eine Schadensaufnahme in Angriff nehmen. Wir werden alles daransetzen, den Klarstand der Puma wieder herzustellen.

De Puma-pantservoertuigen deden in 2015 hun intrede in het Duitse leger. De vloot bestaat uit 350 exemplaren. Eerder dit jaar, na de Russische inval in Oekraïne, keurde de Duitse regering een nieuwe bestelling van nog eens 229 Puma's goed.

Op de site van het leger staat dat de infanterievoertuigen van dit type "een aanzienlijk voordeel" hebben in vergelijking met hun "beproefde maar verouderde voorganger", de Marder. Zo heeft de Puma een volledig gestabiliseerd wapensysteem.