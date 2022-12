Joyrider (15) aangehouden na wilde achtervolging in gestolen auto

Een 15-jarige jongen uit Heerhugowaard is na een wilde achtervolging aangehouden door de politie. Hij reed in een gestolen auto en negeerde een stopteken. Er volgde een achtervolging waarbij twee politieauto's veel moeite hadden om de joyrider tot stoppen te dwingen.

De politie kreeg de jongen in Enkhuizen in het vizier dankzij het Automatic Number Place Recognition (ANPR)-systeem, waardoor het kenteken van de auto werd opgepikt. De auto was gestolen bij een woninginbraak een aantal dagen geleden.

Wegafzetting

Ondanks de gladheid bleef de jonge bestuurder met hoge snelheid rijden. Nadat hij in Lelystad tegen een wegafzetting was gereden, verloor hij de macht over het stuur en kwam in een tuin tot stilstand.

De joyrider zit vast. Het is nog niet bekend of de jongen iets met de woninginbraak te maken heeft.