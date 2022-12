Skisport slaat alarm: 'Als dit kan verdwijnen door klimaat, is dat een schrikbeeld'

De skiërs zelf maken zich ook zorgen. "Dit is wat ik het liefste doe. Als dat kan verdwijnen door het klimaat, is dat een schrikbeeld voor mij", vertelt de Noor Lucas Braathen, die dit seizoen al twee keer goud won in de wereldbeker: een keer op de slalom en een keer op de reuzenslalom.

De ontwikkelingen die Olefs benoemt, kunnen bedreigend zijn voor de wintersport in het algemeen en het professionele wintersporten. De grootste gletsjer van Oostenrijk, bijvoorbeeld, is in bijna honderd jaar tijd 250 meter ijsdikte kwijtgeraakt.

"Als we kijken naar onze sneeuwmetingen, dan zien we bij bijna alle stations in Oostenrijk dat de hoeveelheid gevallen sneeuw met veertig procent is afgenomen sinds de jaren vijftig", weet gletsjerspecialist Marc Olefs.

De zomer was warm. Ook voor de skiërs. Trainen kon niet, omdat bijna alle gletsjers in Europa dicht waren. Aan het begin van dit seizoen werden wedstrijden afgelast vanwege de hoge temperaturen. Het wordt warmer en warmer en dat heeft gevolgen voor de wintersport.

Ook de Nederlandse skiër Maarten Meiners is er niet gerust op. "In Saas-Fee (Zwitserland, red.) hebben we goed kunnen trainen, maar de helft van de pistes was eigenlijk maar beschikbaar vergeleken met de afgelopen jaren. Als die trend zich de komende tien, twintig jaar doorzet dan is zomerskiën in Europa wel echt een heel moeilijk verhaal."

"Wellicht dat we ons daar in de komende jaren op moeten aanpassen als sporters", oppert Meiners, die al sinds 2012 actief is in het wereldbekercircuit.

Ecologische voetafdruk verminderen

Ook skifederatie FIS vindt dat het tijd is voor actie. "Het is belangrijk dat we ons aandeel pakken wat betreft matiging", zegt Johan Eliasch, president van de FIS, stellig. "Onze aanpak is tweeledig. We willen onze ecologische voetafdruk met vijftig procent verminderen voor 2030. En ten tweede willen we tien keer zo klimaatpositief worden."

De professionele skiërs reizen gedurende een seizoen van hot naar her; van de Alpen naar de Rocky Mountains en weer terug. "Het is niet iets wat ik zelf per se heel erg kan veranderen denk ik", zegt Meiners.

"Ik denk dat dat ietsje meer bij de FIS ligt. Ze kunnen misschien de wedstrijden wat meer clusteren, zodat ze de reisbewegingen beperken."