Fugro onderuit op Damrak na berichten over betrokkenheid bij dambreuk

Het Nederlandse bodemonderzoeksbedrijf Fugro is onderuitgegaan op het Damrak.

Het bedrijf stond om 12.00 uur op ruim 27 procent verlies, na berichtgeving van het onderzoeksprogramma Pointer dit weekend dat het bedrijf mogelijk de dodelijke mijnramp in Brazilië in 2019 heeft veroorzaakt. Fugro noemt de berichtgeving van Pointer eenzijdig.

Dambreuk

Het gaat om de dambreuk bij een ijzermijn begin 2019 in het zuidoosten van Brazilië, waarbij 270 mensen om het leven kwamen.

Fugro was bezig met boorwerkzaamheden in de dam, in opdracht van het Braziliaanse mijnbouwbedrijf Vale. Vier medewerkers van het bedrijf kwamen om het leven. Volgens Pointer staat in een politierapport dat die boorwerkzaamheden de oorzaak waren van de damdoorbraak.

Ook verwijst Pointer naar een onafhankelijk onderzoeksrapport uit mei dit jaar, waarin een Spaanse onderzoeksorganisatie de boorwerkzaamheden noemt als mogelijke oorzaak van de doorbraak.

'Eenzijdig en suggestief'

Fugro noemt de uitzending eenzijdig en suggestief. Een woordvoerder van het bedrijf verwijst naar eerdere onderzoeken die zijn afgerond en waar geen actie uit is gevolgd richting Fugro. Ook zegt Fugro dat er geen nieuwe informatie staat in de berichtgeving van Pointer.

Bij de Braziliaanse rechtbank loopt een onderzoek naar de zaak, zegt het bedrijf. "Wij werken daar aan mee en zolang daar geen uitkomst is, kunnen we geen toelichting geven."