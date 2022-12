Twitter-gebruikers sturen Elon Musk - in poll - weg als topman

Elon Musk heeft zichzelf via een niet-representatieve peiling op Twitter in feite laten wegsturen als topman van het bedrijf. Hij plaatste de peiling vannacht en beloofde de uitkomst te accepteren. Er werd 17 miljoen keer gestemd, 57,5 procent is voor zijn vertrek. Hij heeft zelf nog niet gereageerd op de uitslag.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

Al direct toen Musk aantrad als ceo, in oktober, was het duidelijk dat hij niet voor altijd aan het roer zou staan van het bedrijf. De verwachting was dat hij na een bepaalde periode het stokje zou overdragen. Hij staat immers ook aan de leiding van autofabrikant Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX. Tegelijkertijd is hij nu nog geen twee maanden bestuursvoorzitter van Twitter en het lijkt daarmee niet logisch dat hij nu al 'klaar' was om de leiding over te dragen. De afgelopen weken voerde hij op hoge snelheid grote veranderingen door, waaronder enorme ontslagrondes.

Los van wie het wordt, zal het iemand moeten zijn die de visie van Musk onderschrijft. Zelf heeft Musk gezegd dat er geen opvolger klaarstaat en dat "niemand de baan wil die Twitter in leven kan houden". Hij heeft een aantal vertrouwelingen om zich heen verzameld die de afgelopen weken betrokken waren bij de veranderingen van Twitter en daardoor mogelijk in aanmerking komen voor de post. Maar het kan ook iemand vanuit Twitter zelf zijn of iemand die werkzaam is bij een van zijn andere bedrijven.

De peiling waarmee gebruikers Musk 'wegsturen' is niet representatief voor wat Twitter 'vindt'. Het is volstrekt onduidelijk wie er gestemd heeft en hoeveel bots (geautomatiseerde accounts) bijvoorbeeld hebben meegedaan. Musk gebruikt deze vorm vaker om grote besluiten te nemen. Zo liet hij twitteraars eerder oordelen over de vraag of oud-president Trump mocht terugkeren; het antwoord was 'ja'.