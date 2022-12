DNB: economie koelt af maar herstelt snel, huizenprijzen dalen met 6 procent

De Nederlandsche Bank (DNB) verwacht dat de huizenprijzen volgend jaar en in 2024 in totaal met ruim zes procent dalen. Dat komt door de hogere hypotheekrente en de afkoelende economie.

Toch maakt DNB zich vooralsnog geen zorgen over de lagere huizenprijzen. Een huizencrisis zoals tien jaar geleden, met onverkoopbare huizen en onderwater-hypotheken verwachten de economen niet. Dat komt onder meer doordat veel huiseigenaren hun lage rente voor lange tijd hebben vastgezet, zegt DNB.

De verwachting staat in DNB's jongste rapport Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. De centrale bank houdt wel een paar slagen om de arm bij de prognoses vanwege de onzekerheid over het verloop van de oorlog in Oekraïne en de energie- en grondstofprijzen.

De Nederlandse economie koelt af door de hoge inflatie en de inzakkende wereldhandel en scheert de komende maanden langs een lichte recessie. De inflatie daalt wel, door onder meer het energieprijsplafond, maar blijft toch aan de hoge kant. Ook de werkloosheid blijft laag en de arbeidsmarkt krap. In de loop van volgend jaar keert de economische groei weer terug, met in 2024 een groei van 1,6 procent.

Rente

De economie draaide tot halverwege dit jaar op volle toeren, en herstelde krachtig van de coronarecessie. De groei werd vooral gedragen door de uitvoer en de particuliere consumptie. De hoge inflatie als gevolg van de energieprijzen gooit echter roet in het eten, de vraag blijft groot maar het aanbod is schaars.

De renteverhogingen van de Europese Centrale Bank (ECB) moeten de economie afremmen en de inflatie dempen. Dat lijkt te werken, de inflatie heeft dit jaar zijn piek bereikt en zakt terug. Toch zal in 2023 en 2024 de inflatie hoog blijven, zo rond de vijf procent. Dat is het gevolg van de doorwerking van de hoge energieprijzen in veel andere prijzen en door de krappe arbeidsmarkt en de doordraaiende economie.

Lonen

De koopkracht staat door de inflatie onder grote druk. Dankzij de koopkrachtmaatregelen van het kabinet, hogere uitkeringen en loonsverhogingen wordt de koopkracht voor een deel gerepareerd. DNB rekent op een loonstijging bij bedrijven van gemiddeld 5 procent in 2023 en 2024. DNB vindt de automatische prijscompensatie (apc), het automatisch verhogen van de lonen met het inflatiepercentage, geen goed idee omdat dit de loon-prijsspiraal aanwakkert.

Omdat de overheid veel geld uittrekt voor koopkrachtmaatregelen, zoals het energieprijsplafond en andere ondersteuning en compensatie, en daar geen structurele dekking voor regelt, loopt het begrotingstekort in 2023 flink op. Door de draaiende economie zakt de overheidsschuld als percentage van het bbp echter de komende jaren tot onder de 50 procent. Volgens DNB bevinden de overheidsfinanciën zich niet in een gevarenzone, maar moet de begrotingsdiscipline wel terug.