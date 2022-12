Gladheid leidt dit weekend tot recordaantal botbreuken

Het is nog nooit zo druk geweest op de spoedeisende hulp als afgelopen weekend. Dat kwam door de gladheid waarmee Nederland te maken had. Meerdere ziekenhuizen zeggen een recordaantal botbreuken te hebben behandeld.

In het HagaZiekenhuis in Den Haag kwamen vrijdag 243 mensen naar eerstehulppost, als het niet glad is zijn dat er zo'n 110. Op zaterdag en zondag kwamen er zo'n 50 extra patiënten binnen.

Vanwege de drukte heeft het ziekenhuis een extra team voor de operatiekamer ingeschakeld, om de komende dagen mensen te behandelen. "De complexe breuken, zoals hoofdletsel en bekkenbreuken, hebben de hoogste prioriteit. Daarna volgen de meer eenvoudige breuken", zegt het Haagse ziekenhuis.

Ook in het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp zijn in één weekend nog nooit zo veel mensen met botbreuken binnengekomen. De teller staat op 329. "Zelfs in een normaal schaatsweekend komen we daar niet bij in de buurt. Over de hele linie is extra personeel ingezet, van de gipskamer tot radiologie en de OK."

Records

Ook David Baden, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulpartsen en spoedarts in het Diakonessenhuis in Utrecht, sprak van een recorddrukte: "Ik kreeg dit weekend in een dagdienst evenveel mensen binnen als we normaal in 24 uur binnenkrijgen. En in de avond gebeurde dat nog eens."

Met name voetgangers en fietsers werden verrast door de gladheid. "Ongelukken kwamen voor in iedere leeftijdsgroep. "Van scholieren en studenten die onderuitgingen op de fiets, tot mensen van 80 die nog nét even langs de bakker gingen en vervolgens een heup braken."

Met het oog op het schaatsweekend hadden sommige hulpposten al meer personeel ingeschakeld. Toch gingen de meeste mensen onderuit zónder schaatsen. Ambulancediensten deden de dringende oproep om alleen bij ernstig letsel te bellen.

Spoedarts Baden zegt niet zeker te weten waarom ondanks de waarschuwingen toch zo veel mensen zijn gevallen. "Kennelijk zijn we soms een beetje hardleers en denken we dat het nog wel kan. We hebben iedere winter zo'n weekend als dit nodig om te beseffen dat gladheid heel gevaarlijk is."