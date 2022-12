Ruim 4,4 miljoen kijkers zien Argentinië wereldkampioen worden

Na verlenging en strafschoppen won Argentinië en daarmee pakte het land voor de derde keer in de geschiedenis de wereldtitel. Naar de huldiging keken gemiddeld 3,1 miljoen mensen.

De finale begon om 16.00 uur. Veel mensen zetten de finale in de 81e minuut aan toen Frankrijk in amper twee minuten tijd twee doelpunten maakte en zo op gelijke hoogte kwam.

Gisteren hebben gemiddeld ruim 4,4 miljoen mensen gekeken naar de WK-finale tussen Argentinië en Frankrijk op NPO 1. Het was het best bekeken programma van de dag, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO). Ook online werd gekeken; de livestream bij de NOS werd 1,6 miljoen keer bezocht.

De cijfers worden vastgesteld op basis van zogenoemde kijkmeters. Zo'n kijkmeter staat bij 1300 huishoudens, die in totaal 2800 Nederlanders van zes jaar en ouder tellen. De kijkmeter slaat op wat er gekeken wordt en ook wie er kijkt. Dat geven de deelnemers zelf aan door zich aan en af te melden.

De eerste wedstrijd van het Nederlandse elftal trok eerder een vergelijkbaar aantal kijkers: bijna 4,3 miljoen mensen keken op 21 november op NPO 1 naar de wedstrijd tegen Senegal.

De finale van gisteren werd beter bekeken dan die van 2018; toen zagen 3 miljoen mensen Frankrijk winnen van Kroatië. In 2014, het vorige WK waarop Oranje in actie kwam, zagen 5,9 miljoen mensen dat Duitsland Argentinië versloeg.

Het is niet precies duidelijk in hoeverre het aantal kijkers bij dit WK wordt gedrukt door een 'boycot' vanwege de schendingen van de mensenrechten in gastland Qatar. Uit een enquête van de onderzoeksafdeling van de NOS bleek dat 15 procent van de ondervraagden zei uit principe de wedstrijden niet te gaan kijken.