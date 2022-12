Homostellen vragen Hooggerechtshof India om erkenning homohuwelijk

In november van dit jaar stapten de eerste twee stellen naar het Hooggerechtshof. De hoogste rechtbank oordeelde toen dat er genoeg grond was om door te gaan met de zaak. Nog eens twee stellen besloten daarop ook een zaak aanhangig te maken voor erkenning van het homohuwelijk.

Dat was een historische uitspraak en overwinning voor de lhbti-gemeenschap in India waar bijna 1,4 miljard mensen wonen. Maar sindsdien ontbreekt het nog aan gelijke rechten voor de lhbti'ers in India.

De afgelopen jaren is er veel ontwikkeling geweest en niet alleen in de grote steden. Maar om nou te zeggen dat er sprake is van acceptatie is lastig. Er worden in steeds meer kleinere steden gayprides georganiseerd, maar hierbij ligt de nadruk wel op protest voor gelijke rechten.

Aan de ene kant heb je in India het standpunt van de regerende rechts-hindoe-nationalistische Bharatiya Janata-partij, dat het huwelijk tussen een man en een vrouw is. Aan de andere kant is er ook een meer open interpretatie mogelijk van de wet en de cultuur. De bewoordingen in de wet voor niet-religieuze huwelijken zijn genderneutraal. Zo wordt het hindoehuwelijk gezien als een tussen twee zielen.

"Dit is echt een volgende stap. Eerst was het de wet in 2018 en nu ligt de nadruk op de volgende stap: gelijke rechten. Die worden nodig geacht en geëist. De Indiase regering is er op tegen, het ministerie van Justitie heeft ook al eerder gezegd dat het de wet niet willen veranderen en dat dat ook niet aan de rechtbanken is om te bepalen.

Ondanks de uitspraak van ruim vier jaar geleden, spreken lhbti'ers in India over discriminatie in de samenleving en gebrek aan acceptatie. Maar nu het Hooggerechtshof de zaak in behandeling heeft genomen, zal de kwestie van het homohuwelijk in een stroomversnelling komen, verwacht Jayna Kothari van het Centre for Law and Policy Reserach.

"Een beslissing over het homohuwelijk in de nabije toekomst is onvermijdelijk. Dat wordt een mijlpaal", zegt Kothari. Hoe nabij die toekomst daadwerkelijk is, is nog de vraag. Het Hooggerechtshof heeft de regering tot 6 januari de tijd gegeven om met argumenten te komen.

De regering van premier Narendra Modi is tot op de dag van vandaag tegen het homohuwelijk en heeft zich in het verleden daar vaker tegen verzet. Woordvoerders van de rechts-conservatieve regering werd door Reuters om een reactie gevraagd maar wilden niet meer kwijt dan dat ze de uitspraak van het Hooggerechtshof zullen respecteren.