Grote uitslaande brand in bedrijvencomplex Capelle aan den IJssel

In Capelle aan den IJssel woedt sinds vanochtend 07.30 uur een grote uitslaande brand in een bedrijvencomplex. Werknemers van het bedrijf waar de brand uitbrak, bleven ongedeerd en zijn opgevangen in de buurt.

Voor omwonenden is een NL-Alert verstuurd met het advies ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten.

Eigenaar Schipper van het bedrijvencomplex zegt tegen RTV Rijnmond dat hij zijn pensioen letterlijk in rook op ziet gaan. Van de 23 bedrijfshallen hebben er volgens Schipper zeven of acht vlam gevat.

De brandweer heeft het vuur onder controle en is op dit moment aan het nablussen.