Kachel gaat helemaal uit in Zeeuwse kerk, stoken wordt te duur

Vanaf januari wordt het nóg kouder in de Geerteskerk in het Zeeuwse Kloetinge. De thermostaat van de kerk staat al laag, maar vanaf de jaarwisseling gaat de verwarming helemaal uit.

Door de stijgende energiekosten en het aflopende energiecontract wordt het voor het kerkbestuur te duur om de monumentale kerk warm te stoken, meldt Omroep Zeeland.

Ab Lokerse, de beheerder van het kerkgebouw. "We moeten op vrijdag al beginnen met stoken om het zondag enigszins behaaglijk te maken. Het duurt vijf uur om één graad te verwarmen. Dus als je vrijdag op zo'n twaalf graden begint met stoken, dan is het zondag vijftien à zestien graden. Alles bij elkaar kost dat ongeveer 400 tot 500 kuub gas.

"We hebben uitgerekend dat we dan voor iedere kerkdienst zo'n duizend euro stookkosten moeten betalen", zegt voorzitter Willem Jan Duininck van de kerkraad. "We hebben de alternatieven met de leden besproken, zoals het uitwijken naar een ander gebouw. Maar uiteindelijk hebben we besloten om ons dan extra warm aan te kleden."

Niet de enige

De kerk in Zeeland is niet de enige die maatregelen neemt om de energiekosten te drukken. Zo sluiten diverse universiteiten de deuren van campusgebouwen in de kerstvakantie en houden ook winkels en tuincentra rekening met hun energieverbruik.

Dierenpark Wildlands in Emmen schroefde eerder de temperatuur van Junglekas 'Rimbula' acht graden naar beneden om geld te besparen.