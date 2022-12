VN-akkoord biodiversiteit: in 2030 moet 30 procent van aarde beschermd gebied zijn

Sommige wetenschappers vrezen dat de zogeheten zesde extinctiegolf is begonnen, ofwel een massale uitstervingsgolf. De vijfde extinctiegolf was 66 miljoen jaar geleden, toen de dinosauriërs uitstierven.

Met biodiversiteit wordt al het leven op aarde bedoeld: van planten en dieren tot micro-organismen en schimmels. De afgelopen decennia is de biodiversiteit in hoog tempo afgenomen, doordat verschillende soorten dieren en planten zijn verdwenen en bestaande populaties steeds kleiner worden.

Alleen Congo steunde het akkoord niet, uit onvrede met de voorstellen over de financiering van de maatregelen. De vertegenwoordiger van Mexico riep landen daarop op om in te stemmen met de afspraken. Zijn pleidooi werd met een staande ovatie ontvangen. Korte tijd daarna concludeerde de voorzitter van de top dat het akkoord was aangenomen.

Deelnemende landen aan de VN-top over biodiversiteit in Montreal zijn het eens geworden over maatregelen om ecosystemen en dier- en plantensoorten te beschermen. Na bijna twee weken onderhandelen ligt er een akkoord waarin onder meer is afgesproken dat in 2030 zeker 30 procent van al het land en water op aarde beschermd gebied moet zijn.

Wat is een uitstervingsgolf, of 'massa-extinctie'? En wat weten we over de vijf extinctiegolven die de aarde tot nu toe heeft gekend? Lees er meer over in dit artikel van NPO Kennis .

De biodiversiteitstop in de Canadese stad Montreal begon nog geen drie weken nadat in Sharm-el-Sheikh een akkoord was gesloten over maatregelen tegen klimaatverandering. Op de klimaattop in Egypte werden onder meer afspraken gemaakt over een wereldwijd fonds voor klimaatschade.

Klimaat en biodiversiteit zijn niet los van elkaar te zien, zei Naturalis-directeur en hoogleraar natuurlijk kapitaal Koos Biesmeijer eerder tegen de NOS. Om klimaatverandering tegen te gaan, is biodiversiteit nodig, stelde hij.

Andersom kunnen klimaatmaatregelen enorm helpen bij het behouden van de biodiversiteit. Biesmeijer: "Bossen en veengebied slaan heel veel CO2 op. Als we die behouden, is dat ook goed voor de plant- en diersoorten in dat gebied."